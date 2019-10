Ambrogino d'Oro? Va abolito. I social: eliminiamolo - PARTECIPA AL SONDAGGIO

Ambrogino d'Oro? Va abolito. I social: eliminiamolo

Sui social è iniziata ad affiorare una proposta (non nuova) che merita di essere ascoltata. Più d’uno chiede di abolire gli Ambrogini, che ogni anno funestano la vita dei milanesi con le proposte più vergognose, quest'anno arrivate a quota 177. E non mi riferisco certo all’idea di assegnare a Filippo Penati (recentemente scomparso) tale riconoscimento. Le benemerenze sono diventate la palestra del regolamento di conti tra partiti, che, in assenza di idee utili per la città, giocano a distribuire medaglie a personaggi di bandiera. Ma spesso alzano proprio la bandiera dell’indecenza. Abolire gli Ambrogini è una buona idea, perché aiuterebbe la città a riconquistare la sua storica decenza. Con una eccezione: consentire al sindaco, voluto ed eletto dai milanesi, di scegliere un numero ristretto (5) di personalità lontane dalla barbarie politica. Perché i milanesi illustri non mancano.