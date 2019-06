L'arresto di Carta è marketing? Esce il suo nuovo singolo e...

"I giorni migliori" è il nuovo singolo di Marco Carta e il brano sarà disponibile da venerdì 7 giugno su tutte le piattaforme digitali. L'uscita cade proprio in concomitanza con la bagarre sollevata in questi giorni attorno al nome dell'artista in merito al presunto furto di magliette a opera del cantante. Uno strano tempismo che fa pensare che ci possa essere una strategia di marketing dietro all'episodio accaduto in Rinascente di Milano. Che sia una trovata pubblicitaria?