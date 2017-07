L'associazione di Bono Vox (U2) a Bergamo per il G7 dell'Agricoltura

Maurizio Martina e Bono Vox

L’Associazione ONE Campaign fondata dal leader degli U2, Bono Vox, parteciperà ai lavori del G7 dell’agricoltura in programma a Bergamo il prossimo ottobre. Lo ha annunciato su Facebook il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina.

“Siamo contenti che anche One possa contribuire al confronto che realizzeremo a Bergamo in occasione del G7 agricolo, in particolare sviluppando azioni utili a sostegno di una cooperazione agricola più forte, proprio in ragione dei profondi mutamenti che la questione migratoria in primis sta imponendo sull'asse euro-africano”. Si legge nel post del Ministro.

“Ho avuto l’occasione di parlare del coinvolgimento della Fondazione One ai lavori del G7 proprio con Bono in questi giorni di sua permanenza a Roma e lo ringrazio per l'impegno e la disponibilità che mi ha confermato. E voglio anche ringraziarlo per le sue parole di riconoscimento del lavoro straordinario che tutti i giorni la nostra Guardia Costiera garantisce nel Mediterraneo".

“One Campaign – prosegue il Ministro su Facebook - è diventata in questi anni un punto di riferimento importante a livello globale per il suo impegno costruttivo in particolare nella lotta alla fame e alla povertà, nel sostegno allo sviluppo sostenibile, nel lavoro per garantire l'allargamento dei diritti e delle opportunità nelle realtà più difficili del pianeta. Dobbiamo lavorare insieme per una maggiore consapevolezza delle responsabilità pubbliche. Dobbiamo trovare nuovi strumenti per la tutela del reddito di agricoltori, allevatori e pescatori, affrontare meglio la gestione delle crisi, a partire dai radicali cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

Vogliamo che il nostro #G7 agricolo di Bergamo sia un'occasione di confronto aperta e partecipata dalla società civile e dalle associazione oltre che dalle istituzioni e proprio la presenza anche di One Campaign è un ulteriore segnale nella direzione giusta”.