L'attentatore di Berlino, Anis Amri, ucciso dalla polizia a Milano

Terrorismo, l'attentatore di Berlino ucciso dalla polizia a Milano

Il giovane era stato fermato per un controllo ma ha estratto la pistola e ha colpito un poliziotto

Amri, l'uomo ricercato per la strage al mercatino di Natale a Berlino, è stato ucciso a Milano. Il terrorista è stato centrato dai proiettili della polizia ed è morto dopo aver urlato "Allah Akbar". Il ministro Minniti: "Sistema capace di funzionare"



I CONTROLLI - L'uomo morto nel conflitto a fuoco con la Polizia durante un normale controllo stradale in piazza I Maggio a Sesto S. Giovanni, e' Anis Amri, l'attentatore di Berlino. Fermato per un controllo intorno alle 3, ha estratto una pistola e sparato agli agenti di una Volante. Un agente in prova, con 9 mesi di servizio, lo ha ucciso. L'agente e' stato ferito alla spalla da un colpo di calibro 22. Si conclude proprio in Italia, dunque, la caccia all'uomo responsabile del terribile attentato del mercatino natalizio di Berlino quando un camion e' piombato sulla folla in piazza Breitscheidplatz uccidendo 12 persone e ferendone oltre 40. I suoi documenti sono stati ritrovati nel Tir con cui e' stato compiuto l'attentato. E sul camion sono state anche individuate le sue impronte. GLI



SPOSTAMENTI - Amri aveva parlato con i suo parenti due settimane fa. Lo ha detto suo fratello, Walid al quotidiano Bild. Tra i due i contatti erano esclusivamente via Facebook da quando nel 2011 l'uomo aveva lasciato la Tunisia per arrivare Italia. In seguito si era spostato in Germania nel 2015 per trovare lavoro. Il fratello Walid ha riferito che l'uomo in questi anni non ha aiutato finanziariamente i suoi parenti in Tunisia. E che la famiglia non ha mai avuto contatti con l'Isis. Secondo suo padre Amri era stato trattenuto in carcere quando era in Italia e che era gia' finito nei guai per aver incendiato una scuola.



MINNITI: SISTEMA SICUREZZA CAPACE FUNZIONARE - "Se c'e' un controllo elevato del territorio che consente, nell'imminenza dell'ingresso nel nostro paese di una persona che e' stata in fuga, di identificarlo e neutralizzarlo, vuol dire che c'e' un sistema capace di funzionare". Lo ha detto il ministro Marco Minniti in conferenza stampa al Viminale. Minniti ha spiegato che sono state "tempestivamente informate le autorità tedesche". Minniti ha quindi espresso "la mia più totale soddisfazione" per l'operazione.



Maullu (FI): “Ucciso attentatore di Berlino da eroe in divisa” - “Neutralizzato da due agenti l'attentatore di Berlino, purtroppo siamo nel centro del mirino. L'unica cosa che ci sta proteggendo è una rete di forze dell'ordine di prim'ordine. È inquietante che l'episodio sia avvenuto nella Saint Denis Italiana, a poca distanza da Via Padova, quella che per Pisapia era il meglio di Milano, e nel quadrilatero delle moschee, abusive, progettate, realizzate e sognate. Abbiamo la conferma che esistono zone nel nostro paese da bonificare, per prevenire la nascita di realtà ghetto potenzialmente esplosive come Moleenbek”.



Grimoldi (Lega): l'uccisione dell'attentatore di Berlino conferma l'allarme terrorismo in Italia - "La presenza dell'attentatore di Berlino nell'area di Milano conferma che l'Italia sta diventando il territorio di appoggio della jihad che opera in Europa e la Lombardia, dove negli ultimi due mesi sono stati fermati o espulsi cinque immigrati radicalizzati e sospettati di attività terroristica, ne è l'epicentro". Lo sostiente Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda. "Da mesi - prosegue l'esponente leghista - segnaliamo l'allarme rosso in Lombardia, dove gli inquirenti hanno individuato e neutralizzato 'lupi solitari' e cellule organizzate, da mesi invochiamo un rafforzamento della presenza di agenti e territori sul territorio lombardo per monitorare le schede e i centri islamici che spuntano come funghi, da mesi chiediamo l'istituzione di un pool specifico in Procura che si occupi solo del terrorismo islamico, ma finirà il ministro Alfano non ci aveva ascoltato, speriamo che il nel ministro Minniti venga presto a Milano e disponga un giro di vite sulle moschee e sui centri islamici presenti in Lombardia. Il Governo si svegli: è in Lombardia l'epicentro dell'attività jihadista in Italia!"