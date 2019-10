"L'Autonomia non si boccia", flashmob Lega in Regione. FOTO

"L'Autonomia non si boccia", flashmob Lega in Regione

Flash mob della Lega in Consiglio regionale nell'anniversario del referendum sull'autonomia della Lombardia del 2017. I consiglieri regionali del Carroccio, al termine della sessione mattutina dei lavori, hanno indossato una maglietta con la scritta "L'autonomia non si Boccia", riferimento in polemica con il ministro delle Politiche regionale e autonomie, Francesco Boccia, e alla sua linea sul tema. "Mi pare che l'attuale governo abbia tutta l'intenzione di portare il treno dell'autonomia su un binario morto", afferma Alessandro Corbetta, consigliere regionale leghista, promotore della protesta di oggi al Pirellone. I consiglieri leghisti, alla presenza anche del governatore Attilio Fontana, hanno poi posato per una foto di gruppo con le magliette all'ingresso delle autorita' di Palazzo Pirelli. Proprio nella giornata odierna anche la Lega Giovani ha promosso alcune iniziative fuori dalle scuole e con striscioni lungo le principali strade lombarde.





Autonomia, a 2 anni dal referendum, Fontana: "Governo dia una risposta chiara"

"Ora abbiamo bisogno di una risposta chiara da questo governo, noi siamo pronti e siamo convinti che l'autonomia serva non soltanto alla Lombardia e al Veneto ma a tutto il Paese". A dirlo e' il presidente lombardo, il leghista Attilio Fontana, in un videomessaggio su Facebook a due anni dal referendum consultivo sull'autonomia, svoltosi in Lombardia e Veneto. "Esattamente due anni fa - aggiunge il governatore - i cittadini lombardi e veneti si recarono alle urne e richiesero con grande determinazione l'autonomia per le loro Regioni. Autonomia che significa semplicemente responsabilita' ed efficientamento della cosa pubblica". Fontana ha poi rivendicato: "In questi anni abbiamo lavorato con grande determinazione e impegno per individuare un dossier che andasse bene a noi e ai ministeri. Adesso siamo arrivati a un punto dal quale non si puo' tornare indietro e che pretende una risposta. Siamo arrivati alla fine di questo percorso e non possiamo assolutamente accettare che ogni altra esigenza venga anteposta e subordinata alla realizzazione dell'autonomia". Dunque "se il Paese vuole proseguire bene ha bisogno di una maggiore efficienza e responsabilita' amministratori locali. Per questo motivo combattiamo tutti insieme per l'autonomia".