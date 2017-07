Il De Bortoli solitario all'Hoepli. #lospione fuori dalla redazione

Firma le sue copie, Ferruccio De Bortoli, alla Hoepli dietro Palazzo Marino. A lungo chiacchiera con una signora. Ammiratrice? No, professional. Lavora in una casa editrice. Arriva un ammiratore, e si mette ad aspettare. E' l'unico, nella mezz'ora in cui lo #spione sta fuori dalla redazione ed entra in libreria. E' elegante, Ferruccio, come al solito. Scarpe lucidissime e di buon cuoio nero. Finisce di firmare le copie al suo banchetto, pian piano una addetta le impila. Non c'è nessuno. Finisce, si alza, prende un libro con una copertina gialla (non il suo, dunque) e fa per tirare fuori il borsellino. "Glielo regaliamo, non si offenda", fa il gestore. Altri sorrisi, altri abbracci. Intorno la gente sfoglia libri fantasy o di narrativa o cerca il bagno.



#lospione