L’Éclair de Génie, terzo store in arrivo a Milano a settembre

Terzo store milanese per L’Éclair de Génie, pasticceria francese che si prepara alla nuova apertura in piazzale Baracca. Inaugurazione prevista per settembre, mentre è già stato lanciato in piano di street food con un Ape Piaggio itinerante che porta per Milano i prodotti realizzati nei laboratori di Porta Ticinese. L’Éclair de Génie è giunta in Italia grazie all'imprenditore Andrea Sampietro, che ha la licenza in esclusiva del marchio per il territorio nazionale. L'idea, come spiegato a Pambianconews.com, è di aprire negozi i altre città d'Italia, supportati da laboratori di produzione in loco. A Milano il brand è presente dal 2016 in corso Garibaldi e in corso di Porta Ticinese, oltre che in due corner all'interno de La Rinascente.