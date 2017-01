L’enfant prodige di Renzi? Mantovano. Torna l’asse con Arpe, il piano segreto

Matteo Arpe

di Paola Bacchiddu

Un profondo rinnovamento della classe politica, un'operazione di scouting per intercettare nuove leve dirigenti sul territorio da inserire nel partito democratico - battendo il territorio circolo per circolo, comune per comune - un programma nuovo di zecca, scritto da consulenti giovani e da tempo vicini alla galassia renziana,



Questo, in sintesi, il piano del segretario del Pd Matteo Renzi per riprendersi il partito e lanciare la seconda fase della sua carriera politica: la candidatura alle prossime elezioni, con una segreteria forte, giovane, nuova e un Pd meno diviso al suo interno.



Se ne è discusso lo scorso week-end del 14 e 15 gennaio a Pontassieve, in un incontro a porte chiuse tra giovani amministratori locali del pd e Matteo Renzi, tornato alla grinta di un tempo, come riferiscono alcune fonti ad Affaritaliani.it Milano.



In questa sede l'ex premier avrebbe discusso di una futura rete di amministratori locali, giovani e ancora poco conosciuti mediaticamente, da attivare per la ricerca di quella che negli intenti si propone come la futura composizione del partito. Coordinati da un referente della segreteria nazionale, anch'essa in fase di rimpasto. Centrale, in questo piano, sarà il contributo del think thank “Volta”, guidato da Giuliano da Empoli: un'associazione chiamata ad esprimere nuove idee, attraverso un ascolto del territorio dal basso, e ad accogliere suggerimenti virtuosi dall'estero.

Il progetto, in realtà, non è nuovo: già alla Leopolda del 2015 si era parlato del gruppo di intellettuali chiamati a scrivere un programma di contenuti, ispirati da modelli europei di successo come il Progressive Policy Institute (da cui nacque il clintonismo) o l’Institute for the Future di Palo Alto, in California. All'epoca si discusse addirittura di creare due sedi di lavoro – a Milano e Bruxelles - ma poi non se ne fece nulla. Oggi il centro studi ha una sede a Milano, nello spazio della Fondazione Trussardi, e gode dei finanziamenti di aziende private. Nel comitato esecutivo, oltre a Marco Carrai, Beatrice Trussardi e l'imprenditore Matteo Mungari, spunta anche il nome del direttore della Rivista Studio Federico Sarica.

Una presenza che potrebbe indicare una ritrovata vicinanza del manager Matteo Arpe alla galassia renziana. Nel gennaio dello scorso anno, infatti, Arpe acquistò Rivista Studio (fondata da Sarica), insieme a Lettera43 e Pagina99, costituendo la società editoriale News 3.0, che acquisì anche oltre il 30% del Foglio, dal cui azionariato uscì qualche mese dopo. Non solo. Il nome di Arpe era apparso anche qualche anno fa, a proposito del progetto di rilevare l'Unità, poi acquisita dall'imprenditore Pessina. Si vociferò di un gelo tra i due Matteo. Ora però le due orbite potrebbero tornare a intersecarsi.



Ma le novità non finiscono qui, per le latitudini lombarde. L'attività della rete di giovani amministratori locali, chiamati a girare il territorio, sarà coordinata a livello regionale, per la Lombardia, da Mattia Palazzi, 37enne sindaco di Mantova, in predicato di entrare a far parte della nuova segreteria nazionale del Pd. E alla rete nazionale parteciperanno anche molti sindaci lombardi: da Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo a Davide Galimberti sindaco di Varese, molto vicino a Alessandro Alfieri che ha appena ufficializzato la sua candidatura alla Regione; dal sindaco di Segrate Paolo Micheli e quello di Cernusco Sul Naviglio Eugenio Comincini, alla fine del secondo mandato e con un piede già a Roma.



Per quanto riguarda il rimpasto in segreteria nazionale, invece, a fronte di un acquisto come l'attuale ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina, dovrebbe uscire, secondo i rumors, il deputato e Responsabile delle Riforme Istituzionali e della Sicurezza, Emanuele Fiano, già candidatosi alle primarie del Pd, nelle scorse amministrative milanesi.