L'Esercito Italiano compie 157 anni, cerimonia a Palazzo Cusani

di Max Rigano

Una parata suggestiva, quella delle uniformi mostrate oggi a Palazzo Cusani in occasione del 157mo anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. In una cornice storica di grande impatto scenografico è stata allestita una parata delle divise che hanno fatto la storia del nostro Paese, sul piano militare, dal periodo antecedente l'unità nazionale, fino alle più moderne uniformi da combattimento che le nostre truppe indossano nelle operazioni di peacekeeping nel mondo. Nei due video che vi propongo la parata di tutte le divise: da quelle dei granatieri fino a quelle più moderne indossate dei nostri soldati. In mezzo, ciò che ha fatto la storia dei nostri corpi militari. Dalla prima guerra mondiale, alle invasioni in Etiopia ed Eritrea, fino alle divise indossate nella seconda guerra ed oltre. Nel secondo video il particolare delle divise indossate durante il primo conflitto mondiale.