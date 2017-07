L’estate calda del Provolone Valpadana DOP, tour con degustazioni musicali

Il Provolone Valpadana DOP apre un dinamico cantiere di attività itineranti, l’arrivo del mese di luglio segna l’avvio di presenze e partecipazioni agli eventi musicali di spicco nelle aree di maggior interesse per il prodotto, luoghi dove è possibile declinare i suoi valori e le sue caratteristiche peculiari associandolo allo scenario musicale.

Il primo appuntamento è con il Festival del Vittoriale che si svolge a Gardone Riviera dal 2 luglio all’11 agosto con la partecipazione di grandi cantanti e musicisti italiani e internazionali. L’evento prevede una sinergia tra musica e cibo attraverso “Il menu della poesia”, in cui varie portate sono servite in versi e rime e decantate da attori-camerieri. Tra un menu tradizionale e uno più innovativo, gli ospiti possono nutrire mente e corpo con cultura e cibo eccellenti, un gruppo ristretto e speciale di note e cibo di cui fa parte anche il Provolone Valpadana DOP. Come ha detto la direttrice artistica del Festival, Viola Costa «una forma di sobria resistenza culturale davanti all’offerta sempre più omologata di proposte artistiche fast food”.

Tra l’11 e il 31 luglio sarà la volta dell’ormai consueto appuntamento con il Music Festival di Villa Arconati dove migliaia di viaggiatori gusteranno musica e cibo in compagnia di grandi artisti e potranno assaggiare specialità gastronomiche e prodotti alimentari di spicco tra cui il Provolone Valpadana DOP. Attraverso il binomio musica e cibo, il Consorzio Tutela Provolone Valpadana continua il suo impegno di educazione al consumo di un prodotto di qualità, associandolo ad una delle manifestazioni musicali più prestigiose dell’hinterland milanese.

E infine Dolomites Skyrace a Canazei il 21 e 22 luglio, una gara di 23 chilometri tra i meravigliosi panorami dolomitici attraverso sentieri, piste e ghiaioni. Nello zaino di chi si cimenterà in questa corsa ci saranno 25 grammi di Provolone Valpadana DOP, una porzione utile a fornire al corpo energia e vitalità anche in ambito sportivo. Questa iniziativa si annovera tra i molteplici progetti di sensibilizzazione alimentare del

Consorzio che estende il suo messaggio anche ad un pubblico di sportivi per coniugare esigenze di benessere con un gusto eccellente. “Siamo sempre più convinti – ha spiegato Vittorio Emanuele Pisani, Direttore del Consorzio - Tutela Provolone Valpadana che le nostre campagne per promuovere un sistema di nutrizione sano, stiano cominciando a dare i loro frutti. I giovani, le famiglie e gli sportivi sempre più riconoscono il ruolo del Consorzio come garante di cibi prodotti nel rispetto delle procedure e della qualità, elementi fondamentali per il benessere e l’equilibrio delle persone.”

“La realizzazione di questa attività è stata possibile grazie al contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 3.2.1 della Regione Veneto”

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana è un organismo senza fini di lucro, costituitosi nel 1975 e con sede a Cremona, che raggruppa i soci produttori di formaggio Provolone Valpadana Dop che abbiano i loro caseifici nella zona di produzione delimitata (Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma di Trento) e che trasformino a Provolone Valpadana D.O.P, esclusivamente latte raccolto nella zona stessa. Al Consorzio aderiscono anche i produttori latte, gli stagionatori e chi commercializza all'ingrosso.Il Consorzio vigila in modo rigoroso sulle diverse fasi di lavorazione, produzione e vendita di Provolone Valpadana D.O.P., su incarico specifico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Inoltre si dedica allo sviluppo di nuovi mercati offrendo assistenza tecnico scientifica per migliorare le tecnologie produttive, sia dal punto di vista sanitario che organolettico. Si occupa inoltre di sensibilizzare diverse fasce della popolazione all’educazione alimentare.Il Consorzio protegge tutti gli attori della filiera da ogni tipo di concorrenza sleale e tutela i consumatori garantendoli da frodi, contraffazioni e relativi danni economici e di salute.