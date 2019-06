L'ex Garage Traversi diventa una torre di nove piani con terrazza panoramica

Attesa per la riqualificazione dell’ex Garage Traversi in via Bagutta 2. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera la fine dei cantieri è prevista per giugno 2020.

I lavori prevedono la creazione di una torre cilindrica di vetro alta ben nove piani. Negozi per lo shopping di lusso, ma non solo, sempre secondo quanto riportato da Corriere della Sera potrebbe nei piani alti ci dovrebbero essere un piscina vista Duomo e un ristorante panoramico.

Al Garage Traversi, che inizialmente doveva essere demolito, il cantiere da 30 milioni è in piena attività. Del progetto si parla dal 2003, quando l’edificio chiuse i battenti, per lasciare spazio al piano terra a negozi temporanei di abbigliamento.