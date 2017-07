L'indagine: un milione di lombardi nel 2016 non ha avuto soldi per il dentista

Quasi un milione di lombardi, 940mila per l'esattezza, nel 2016 ha rinunciato ad andare dal dentista perchè non poteva permetterselo economicamente. E' quanto emerge dalla ricerca condotta dalla società di consulenza Key Stone per conto dell'Ancod per un workshop organizzato ieri a Palazzo delle Stelline dall'associazione nazionale centri odontoiatrici. La ricerca, con interviste telefoniche e via web che hanno interessato anche Piemonte, veneto, Emilia Romagna e la città di Roma, fa emergere un quadro nel quale il 36% degli intervistati in Lombardia afferma di non essersi recato dal dentista l'anno scorso. Due su tre perchè non ne avevano bisogno, ma uno su quattro perchè non poteva sostenere le spese. In crescita il numero di pazienti che si rivolgono ai centri organizzati.