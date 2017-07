Il top manager che piace al Mef, Rumors: D'Andrea verso la Sogei

E' stimato da destra e da sinistra. Pare proprio che Federico D'Andrea, già colonnello della Finanza e poi top manager in Telecom Italia e presidente di Olivetti, sia nel mirino del governo da un bel pezzo. Era dato tra i nomi in pole position per un ruolo di vertice in Consip, per esempio. Il Ministero dell'Economia, tuttavia, starebbe - secondo rumors di Affaritaliani.it Milano - pensando a lui nel ruolo di amministratore delegato di Sogei. Un altro ruolo di grandissimo prestigio, poiché la Sogei è la società di servizi informatici per la pubblica amministrazione, che opera in particolare per il Ministero dell'economia e delle finanze e per le Agenzie fiscali sulla base di contratti di servizio pluriennali. Insomma, una grandissima realtà che peraltro D'Andrea conosce molto bene, poiché ne è stato presidente già nel 2012. D'Andrea andrebbe a prendere il posto di Cristiano Cannarsa, approdato appunto a Consip nel ruolo di amministratore delegato.



