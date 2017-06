"L'unica Repubblica è quella sociale": il 2 Giugno dell'assessore di Corsico

2 Giugno: il post su facebook dell'assessore di Corsico Pietro Di Mino

"L'unica Repubblica è quella sociale": celebra così il 2 Giugno l'assessore di Fratelli d'Italia Pietro Di Mino, nominato appena lo scorso marzo a Corsico, comune dell'hinterland sud milanese la cui Giunta è stata azzerata dopo l'esplosione del "caso Stocco", con il sostegno dell'Amministrazione ad un festival promosso da parenti stretti di boss mafiosi. Chiamato assieme ad altri dal sindaco Filippo Errante per rilanciare l'immagine e l'azione del proprio esecutivo, Di Mino ora è già al centro della bufera per l'immagine che ha scelto come copertina del proprio profilo facebook, il giorno in cui si celebra la Repubblica. Il riferimento dell'assessore pare difficilmente equivocabile e richiama naturalmente la Repubblica sociale di Salò guidata da Benito Mussolini.

"L'assessore andrebbe rimosso - attacca Roberto Cenati, presidente dell'Anpi milanese - ho fatto una segnalazione in prefettura e alla Digos", mentre Antonella Barranca, sempre di Anpi, ha affermato: "Gravissimo e vergognoso che un rappresentante delle istituzioni si lasci andare a un gesto di questo tipo. Inneggiare a un regime nel giorno della Festa della Repubblica è un oltraggio intollerabile".