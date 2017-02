L'Università Cattolica non fa pagare la retta agli studenti "terremotati"

Università Cattolica di Milano

L'Università Cattolica di Milano istituisce borse di studio da 2mila euro per gli studenti più meritevoli provenienti dalle scuole superiori: questa la decisione dei vertici dell'Ateneo, rivolta a 60 studenti italiani provenienti da undici città che potranno così beneficiare delle borse Start. Non una riduzione delle tasse ma un bonifico direttamente allo studente. A fianco alle borse Start, anche quaranta borse Run per chi si è iscriitto a un biennio di laurea magistrale. Ed il finanziamento teoricamente può essere elargito per tutti gli anni di studio. Ci sono infine le borse Smart, mille euro per cento studenti dalla media voti alta. Mentre 103 studenti provenienti dalle zone del teremoto non dovranno versare la seconda e la terza rata del pagamento dell'anno accademico in corso.