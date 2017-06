L'uomo che disse no a De Bortoli. Cercasi giornalista... fantasma. #lospione

Un folle o uno sicuro di sé? E' una storia senza nome perché non siamo riusciti ad identificare quel giornalista del Corriere che qualche anno fa alla proposta di diventare vice direttore disse: no, grazie. Per chi fa questo mestiere appare una fake news. Una notizia falsa. A tirarla, verosimile. Ma è vera.



Come si può rifiutare uno degli uffici più affascinanti del giornalismo italiano, con quei mobili di inizio '900. Con quelle poltrone in pelle, la libreria, etc etc. Magari quello sconosciuto giornalista del Corriere, per quel "no", avrà avuto altre cose in cambio. Mah? Curiosi di saperne di più. In un settore, quello giornalistico, dove girano i coltelli per scrivere un pezzo, o per andare a fare l'inviato in Iran, c'è uno, un collega, che rifiuta la carriera di una vita. Scava scava, Affaritaliani.it Milano è riuscito solo a sapere il periodo: direttore Ferruccio de Bortoli, seconda tornata. Magari lo sconosciuto giornalista è ancora lì in redazione... chissà quante volte si sarà mangiato la lingua. "Perché ho detto no, perché?" Oppure, visto come sono andate le cose, ancora più contento del suo misterioso rifiuto. Colleghi, un piacere... conoscete il nome del giornalista che ha detto "no" a De Bortoli? ...grazie. Accettasi tutto, anche i sussurri...



#lospione