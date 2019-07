L'uomo con la gallina in spalla: "Grosso scandalo" in via Padova

Fare politica, specie nei quartieri o lontani dai grandi centri, significa spesso avere a che fare con richieste e segnalazioni molto concrete e "terra terra" relative a disservizi o situazioni anomale. Ma certo Samuele Piscina e Marzio Nava, rispettivamente presidente e vicepresidente del Municipio 2 di Milano, difficilmente avrebbero pensato di doversi trovare un giorno a dover affrontare il "pericolo urgente" costituito da un "enorme uccello marrone" che si aggira in via Padova. Eppure, questo è esattamente il contenuto dell'accorato appello pubblicato su facebook da una cittadina, che così ha descritto la minaccia: "Da alcuni mesi gira in via Padova un uomo sui 35 anni che porta sulla spalla, o sulla bici, un enorme uccello marrone. Questo rapace è molto pericoloso, penso sia un falco, percorre indisturbato tutta la via, chiede soldi ai passanti e ai negozianti, se non lo si asseconda, minaccia di lasciarlo libero. Per cortesia, possiamo fermarlo, basterebbe solo un giro delle forze dell'ordine, è visibilissimo, grazie per il bene di tutti gli abitanti". Ora, è evidente che la segnalazione è pienamente legittima e anche a suo modo opportuna. Inevitabile però che, anche tra i commenti al post, la cosa sia poi finita in una divertita caciara tra doppi sensi, allusioni e battute a sfondo ornitologico. "Marzio per favore puoi occuparti tu di questo grosso uccello?", infierisce ad esempio un utente rivolgendosi al malcapitato vicepresidente...