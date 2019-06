"La bolla e la bestia": incontro su social media e democrazia il 20 giugno

"La bolla e la bestia: comunicazione in rete, social media e democrazia". Questo il tema del nuovo incontro promosso da Linfastruttura, laboratorio politico che si pone come obiettivo quello di costruire collegamenti in grado di rivitalizzare la rappresentanza progressista e di sinistra in Italia. Dopo il primo appuntamento in concomitanza con le elezioni Europee con Elly Schlein ed Alessandro Volpi, ecco la seconda occasione di confronto e dibattito. L'incontro si svolge giovedì 20 giugno alle 20.30 a ChiAmaMilano, in via Laghetto 2, Milano. Interverranno Matteo Flora, esperto in Digital Reputation, e Matteo Pucciarelli, giornalista de La Repubblica.