La Briciola/ City users tassati, Sala ci riporta ai dazi del Medioevo

Beppe Sala

"Chi siete? Dove andate? Un fiorino..." Non è la voce di Benigni e neanche quella di Troisi. È quella del sindaco di Milano Sala che seduto ai bordi della città chiede l'obolo a chi entra. Dovevamo essere la Grande Milano e ci ritroviamo ai dazi del medioevo. La proposta di ieri dell'assessore ai Lavori Pubblici Rabaiotti per recuperare parte dei 40 milioni destinati a riparare le buche in città, ha dell'anacronistico. Ci aveva già tentato Albertini ed era stato travolto dalle proteste degli altri Comuni dell'hinterland che minacciavano di usare lo stesso metodo con i milanesi. Dopo il sogno di Expo e di una Milano internazionale e aperta, ora, "non ci resta che piangere".