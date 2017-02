La Briciola/ Cocco e Majo , amore (politico) in crisi. Di Roberto Caputo

Roberta Cocco e Pierfrancesco Majorino

Erano innamorati i due coccodrilli, lei lo chiamava Cocco e lui Drilli, vivevano in un fiume giù in Marocco…

A cantarla nel 2009 erano i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano. Oggi, si potrebbe intonare una nuova versione con protagonisti la Cocco e Majo: un amore in piena crisi da San Valentino, date le recenti polemiche nate a seguito della decisione dell’assessore alla Trasformazione digitale di non rendere pubblica, come la Legge richiede, la propria dichiarazioni dei redditi. I cuori spezzati non piacciono a nessuno, tanto più in un matrimonio, per quanto politico, nato da così poco. Speriamo che, come nella canzone dello Zecchino, non debba arrivare nessun cacciatore… sarebbe antipatico, tanto vale rispettare la normativa e strizzare l’occhio al Cupido di Palazzo Marino.