La Briciola/ Il bando per il difensore civico e l'Azzeccagarbugli

Renzo e l'Azzeccagarbugli

“All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle”. - Lo diceva nei Promessi Sposi l’Azzecca-garbugli a Renzo. Speriamo che i cittadini lombardi non facciano la stessa fine del Tramaglino e della sua amata Lucia. Il nome viene dal dialetto milanese zaccagarbùj, che significa scioglitore di nodi. Il bando per la nomina del nuovo difensore civico in Lombardia non prevede come titolo di studio la laurea, ma ovvia a questa mancanza con l’aver ricoperto ruoli di amministratori pubblici o parlamentari per almeno dieci anni. Stranezze. Il difensore civico è quello che dovrebbe dirimere le controversie tra cittadini, associazioni, imprese e Amministrazione pubblica. E così, l’amore per il Manzoni rischia di portarci a una metafora quanto azzardata quanto creativa tra le due figure… Ricordiamoci, però, che coloro che fanno politica devono essere dalla parte di Renzo e Lucia e non certo amici di Don Rodrigo.