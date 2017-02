La Briciola/ Il reato dei bimbi che giocano a calcio. Di Roberto Caputo

Baby calciatori

Niente più operai con il loro fastidioso rumore di trapano, niente più tram che sferragliano sui binari, niente locali con tavolini all’aperto. Banditi anche i neonati e i loro pianti insistenti, in casa si potranno tenere solo gatti perché i cani, soprattutto quelli piccoli, abbaiano troppo spesso. Niente lezioni di musica, basta con i cori nelle chiese e le bande cittadine. Ed è solo l’inizio, dopo il decreto penale, emesso dall'ufficio del gip di Milano, che condanna il titolare di una società calcistica in zona Bande Nere a pagare 90 euro di ammenda. Il reato? I bambini che giocano a calcio fanno troppo rumore. Il fischio dell’arbitro, la palla che rimbalza, la gioia di un goal. E’ troppo per i residenti delle case nelle immediate vicinanze della scuola di calcio, che in quel campo, si allena dagli anni quaranta. Non certo da ieri! In termini di legge il reato contestato è il 659 del codice penale: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Persone che dichiarano alla stampa di essere nervose e attribuiscono a questo insopportabile rumore di scarpette da calcio addirittura liti coniugali. Va bene tutto, ma se dei bambini non possono neppure giocare a calcio siamo una società davvero al limite della follia. E strana legge del contrappasso, immagino, che quei residenti siano gli stessi che, indossati i panni dell’automobilista imbruttito, ad ogni semaforo, pigiano sul clacson come dei dannati… in fondo, quella, per i milanesi, però è musica.