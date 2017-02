La Briciola/ Tra banane e bocce, resiste il soldato Parisi. Di Roberto Caputo

Stefano Parisi

Milano come le Filippine, in fondo palme e banani ora li abbiamo anche qui. Il centrodestra come Tokio si è arreso per qualche “spicciolo” del Bilancio comunale da dare alle bocciofile, alle bande e poco più.

Lui, invece, resiste, nascosto nella giungla appena può sferrà il suo colpo. L’esercito del Sol Levante è stanco: la Lega goliardicamente sventola banane, i grillini non si sono ancora ambientati e pensano alle vicende del Campidoglio, e Forza Italia già pensa alle grandi intese. In fondo, una legislatura è lunga… ha da passà. Meglio mettersi comodi. Di bilanci ce ne saranno tanti altri e anche di nottate come quella appena passata in aula, fino alle 3 del mattino. Onore Soldato Parisi. Per ora, almeno. Vedremo cosa resterà nei prossimi anni del rigoroso codice etico del Bushido, che considerava profondamente disonorevole la resa al nemico. In fondo, palme e banani non nascondono le guglie, il Giappone e la giungla si fanno lontani.