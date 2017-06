Briciola/ Fantacalcio e fantagiunta. La mossa dell’avvocato Mazzali

Annuncio shock: il noto tifoso viola, l'avvocato Mazzali, responsabile delle periferie milanesi, di fronte alla volontà della famiglia Della Valle di cedere la proprietà della Fiorentina, si appresta a fare una proposta di acquisto. Mazzali ripropone la mossa di Banca Intesa per le Banche venete: un euro, e i debiti li pagherà pantalone. Chi sia pantalone non è dato saperlo, ma qualcuno pagherà. L'avvocato si sta già muovendo sul mercato calcistico.

Vuole una squadra giovane e quindi Bernardeschi non si vende, sarà la colonna portante. In canna è pronto però il colpo grosso: lo scambio alla pari con il Milan: Donnarumma per Kalinic. Di fronte ad una novità di questa portata si è mossa anche la politica: Renzi contrario, Bersani a favore. L'interista Sala nicchia, ma non può tradire il suo fedelissimo Mazzali, quindi ha invitato le tifoserie ad un gemellaggio ed ha chiesto al proprietario cinese di incontrare al più presto il noto avvocato. La Fiorentina è in Europa e quindi Mazzali fa ricorso ad un appello: l'internazionalismo proletario non è certo defunto. Come risponderà il gobbo juventino Majorino? La giunta è in fibrillazione e si mormora di rimpasti e nuove maggioranze. Altro che amministrative.