Estate bollente, ma a Milano si pedala. La Briciola

“Sotto questo sole bello pedalare sì, ma c’è da sudare, sotto questo sole rossi col fiatone e neanche da bere…” – Era il 1990 quando uscì la nota canzone scritta da Baccini e cantata dallo stesso insieme a Paolo Belli. All’epoca era il lietmotiv del Giro d’Italia, oggi potrebbe diventare la colonna sonora della Polizia locale, o almeno dei vigili di quartiere. Il progetto è stato appena avviato dal sindaco Sala e dalla sua assessora Carmela Rozza. La prima fase sperimentale durerà tre settimane e coinvolgerà tutte e nove le zone di Milano. I vigili di quartiere saranno in servizio dalle 7.30 alle 20, divisi in due turni, e pattuglieranno la zona in gruppi di tre, prevalentemente a piedi o, appunto, in bicicletta. Agosto bollente per chi non andrà in ferie e già li si può immaginare sfrecciare per le vie di Milano a presidiare il territorio…Sotto questo sole bello pedalare sì, ma c’è da sudare. L’idea non è poi così innovativa, il primo a istituire questa figura nel 1976 fu l’allora sindaco Aldo Aniasi, a ruota fu seguito da Tognoli e Pillitteri. Un’idea socialista insomma. In quarant’anni il mondo è cambiato e sono cambiati anche i bisogni della città, allora erano i ghisa, oggi è la Polizia locale. La fatica, quella, resta la stessa. L’idea sempre buona, ma magari servirebbero maggiori strumenti…bicicletta a parte. Che dire? Ora, si pedali!



Di Roberto Caputo