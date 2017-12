Quelli che... gli auguri di buon 2018 di Roberto Caputo/La Briciola

Roberto Caputo

Quelli che sono contro lo smog, ma accompagnano i figli a scuola con il suv;

Quelli che hanno l'ossessione per le periferie, ma abitano in centro;

Quelli che sono contro i musulmani perché possono avere tante mogli, ma hanno le amanti;

Quelli che sono per la raccolta differenziata, ma buttano tutto insieme tanto ci pensa l'Amsa a dividere;

Quelli che sono per le piste ciclabili, ma parcheggiano l'auto nel posto dei disabili;

Quelli che Milano è il top, ma si sentono a casa solo a Parigi;

Quelli che Berlusconi è un evasore, ma poi non pagano le tasse;

Quelli che tifano Milan, ma solo quando vince;

Quelli che tifano Inter, ma solo se c'è Mourinho;

Quelli che tifano Juve, ma Agnelli è un capitalista sfruttatore;

Quelli che tifano Fiorentina, ma solo se non c'è Renzi allo stadio;

Quelli che vanno a servire alla mensa dei poveri, ma a casa hanno dieci filippini e mangiano caviale ostriche bevendo champagne;

Quelli che il Pd non è di sinistra, ma poi votano Lega;

Quelli che non smacchiano il giaguaro perché devono smacchiare la coscienza;

Quelli che non vogliono il presepe perché sono laici, ma si sposano assolutamente in chiesa;

Quelli che sono contro il gioco d'azzardo, ma giocano al superenalotto perché non si sa mai;

Quelli che vogliono aprire i Navigli, ma sono incazzati per i lavori della M4;

Quelli che hanno votato Sala, ma oggi voterebbero per Parisi;

Quelli che hanno votato Parisi, ma oggi voterebbero Sala;

Quelli che non hanno votato, ma si lamentano perché tutto va male;

Quelli che il verde è tutto, ma i bambini non possono giocare a pallone nei giardini;

Quelli che fanno i cittadini modello, ma fanno fare i bisogni sul marciapiede ai loro cani e non raccolgono... tanto poi piove e pulisce tutto;

Quelli che non fanno gli auguri perché fa figo e ti si nota di più, ma poi mettono una croce su chi non li ha fatti a loro;

Quelli che, come Roberto Caputo, ti fanno gli auguri e ti augurano buon 2018!

Di Roberto Caputo