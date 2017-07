Tuffiamoci nel Naviglio. A Palazzo Marino domina il grigio

La Darsena di Milano

Si sono buttati intrepidi i quattro moschettier... pardon, consiglieri comunali, (tre della lista Sala e uno della Lega) nelle acque limpide della Darsena, mentre risuonavano le note di Battisti Acqua azzurra acqua chiara e qualche pantegana è stata disturbata nel sonnecchiare mattutino. Molto più dura la tostissima assessora Rozza che li ha multati. Potrebbero essere imitati e un gesto simile da chi ricopre un ruolo istituzionale non è accettabile. Irritato anche il Pd, soprattutto l'ex sessantottino Monguzzi, ormai dimentico di vecchi gesti ed, ora, allineato come un soldatino. Non è più tempo di ironia. Il sindaco Sala è sobrio e dai manager certe pagliacciate non sono ammesse. Sono finiti i tempi di Albertini che sfilava nudo in costume Armani o sorseggiava l'acqua del depuratore. L'amministratore di condominio - così qualcuno lo definiva - si prendeva in giro e prendeva in giro. Siamo in estate e non c'è la nebbia, ma il grigio a palazzo Marino domina. Bisogna essere seri. Giovani già un po' vecchi si aggirano per Milano, vedo anche spuntare burloni con secchiello, paletta e braccioli dirigersi verso la Darsena... Buone vacanze!