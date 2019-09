"La canzone è femmina": Marangoni e Wolf da Après-coup teatro

Après-coup Teatro, via privata della Braida 5, Milano, per Il Tempo delle Donne porta in scena l’11 settembre, alle ore 21, i Duperdu: Marta M. Marangoni e Fabio Wolf con lo spettacolo La Canzone è femmina.

Il Tempo delle Donne è la Festa-Festival organizzata da Corriere della Sera da un’idea de La27esimaOra, con la direzione artistica di Barbara Stefanelli.

Questo il primo appuntamento del nostro palco di quartiere, che vedrà una stagione teatrale 2019/2020 sempre all'insegna della identità e della ricerca.

La Canzone è Femmina, lo spettacolo teatrale ideato e messo in scena dai Duperdu, alias Marta Marangoni e Fabio Wolf, omaggia l’universo femminile attraverso un lungo viaggio nella mente e nelle storie delle grandi donne del passato, del presente e del futuro.

Diana De Marco, Presidentessa Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano sarà presente come guest star dello spettacolo

Ritratti di donne reali e fantastiche, leggendarie e primordiali che popolano il nostro immaginario e danno un volto all’eterno femminino. Lo spettacolo La canzone è femmina è nato con l’arrivo della secondogenita di Marta, Dalia, e dal desiderio di volerle presentare un universo femminile fatto di sentimenti, prese di responsabilità e azioni che diventano guida per le future generazioni.

In scena dunque nomi importanti da Simone de Beauvoir a Margherita Hack, ma anche la controversa Lady Macbeth: l’esempio di chi per dominare si traveste mentalmente da maschio. Lo spettacolo è basato sui brani originali de “La canzone è femmina”, il nuovo disco dei Duperdu dove ogni canzone narra alla piccola Dalia la storia di una donna e ne canta le doti e le gesta.

Questo concept album si è trasformato in uno spettacolo teatrale grazie all’adattamento alla scena della drammaturga Francesca Sangalli. Lo spettacolo è anche un format che prevede per ogni replica la presenza di un’ospite diversa che porterà sul palco la propria esperienza e testimonianza dal mondo femminile.

Sono state già coinvolte per le repliche al Teatro della Cooperativa: Claudia Pinelli (direttivo Anpi Niguarda, figlia di Giuseppe Pinelli); Jole Milanesi (Magistrata); Diana De Marchi (Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano); Ira Rubini (giornalista di Radiopopolare); Donatella Massimilla (regista CETEC dentro/fuori san vittore).

Quando i Duperdu perdono la bussola nella costellazione poetica del femminile, invocano il soccorso della musa ispiratrice Debora Villa, che in video dialoga gustosamente con Marta Marangoni in scena. Un viaggio nella mente e nelle azioni di grandi donne del passato, del presente e del futuro, riproposto oggi proprio quando il femminile è spesso riduttivo e svilente, appiattito su immagini stereotipate e stucchevolmente ammiccanti.