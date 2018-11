Pizza, Milano capitale: Briscola Pizza Society è la miglior catena italiana

Briscola Pizza Society, il brand che ha reinventato la pizza con il suo concept di #pizzasharing, è la nuova “Italy’s best restaurant chains – Pizzeria 2019”.

Il premio è stato assegnato a Briscola Pizza Society dalla prestigiosa rivista di settore Food Service per l’originalità del concept, l’identificabilità del brand e la replicabilità del format all’estero.

Già vincitrice nel 2015 del premio di miglior pizzeria italiana assegnato dal Gastronauta, Briscola Pizza Society si aggiudica un ulteriore riconoscimento superando nella competizione catene molto grandi e riconosciute come Rossopomodoro, Pizzicotto e Berberè. Il brand si è distinto per la sua capacità di rinnovare il consumo di pizza, per la sua forte riconoscibilità e per il concept degli interni di appeal contemporaneo e di ispirazione internazionale curato dall’Architetto Fabio Novembre, proprio in questi giorni nominato Direttore Scientifico della prestigiosa Domus Academy e Membro del Board del Museo Permanente del Design Italiano della Triennale di Milano.

Questi i fattori vincenti di Briscola Pizza Society nel contest lanciato da Food Service; il brand ha vinto in seguito a una duplice votazione espressa dai consumatori e da una prestigiosa giuria di professionisti composta, tra gli altri, dal Direttore Didattico dell’Alma, esponenti accademici di SDA Bocconi e Politecnico di Milano e giornalisti e imprenditori del settore food.

Briscola Pizza Society, nata a Milano, città emblema di food, moda e design, è unica nel suo setto-re grazie al #pizzasharing, suo fattore distintivo che propone ai suoi clienti non più solo la classica pizza di dimensioni tradizionali ma soprattutto una coppia di pizzine più piccole che permette di pro-vare più combinazioni di gusto e che spinge alla condivisione al tavolo. Il suo modello di business, particolarmente distintivo, è stato riconosciuto anche dal guru americano del marketing Philip Kotler che ha citato Briscola Pizza Society come esempio di successo all’interno del suo ultimo libro Retail 4.0.

“Siamo molto felici di questo doppio riconoscimento di pubblico e giuria che da continuità al percorso di crescita del Brand che ci ha visto premiati prima nel 2015 come miglior pizzeria e oggi come miglior catena. Condividiamo questo premio con tutto il team che assicura ogni giorno un alto standard qualitativo di prodotti e servizio” dichiarano i due fondatori Riccardo Cortese e Federico Pinna.

Il brand Briscola Pizza Society, nato con tre punti vendita tra Milano e Firenze, ha visto una forte accelerazione nello sviluppo dopo l’ingresso nel capitale del manager ed imprenditore del lusso Francesco Trapani nel luglio 2017. Da quel momento sono state aperte altre due location, in zone iconiche della città come Duomo e Porta Nuova, firmate dall’Architetto Fabio Novembre, che ne ha rivisto totalmente il concept.

Il format di Briscola, particolarmente instagrammabile grazie ai suoi design, brand e pay off forte-mente riconoscibili, è casa anche di vip e influencer che si siedono a tavola non solo per uno sharing di pizza ma anche per una nuova selezione di piatti che hanno ampliato il menù rendendo Briscola Pizza Society un luogo adatto a qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla cena, dall’aperitivo al pranzo veloce.