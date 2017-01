La Cgil stanga ancora Beppe Sala. ”La Rai? Politica ancora in ritardo…"

Massimo Bonini

Massimo Bonini sulla vicenda Rai si esprime cosi: “Con soddisfazione prendiamo atto che la politica parla della Rai di Corso Sempione e del fatto che Milano possa essere un polo avanzato per gli investimenti nel settore, dei nuovi media e delle produzioni dell'industria dell’intrattenimento. Questo però, spiega quanta demagogia ha giocato e gioca ancora contro il sindacato, perché noi lo diciamo da anni, insieme alla categoria Slc che segue il settore.”



“Infatti, sono anni che lottiamo per far si che il Centro di produzione Rai di Milano venga valorizzato - Spiega Francesco Aufieri, Segreterio Generale della Slc milanese - a partire dalla decisione non procrastinabile di costruire la nuova sede. Entro l’estate devono iniziare i lavori, altrimenti rischiamo anche problemi occupazionali. La Rai deve essere nel territorio per fare Servizio Pubblico, a maggior ragione con la chiusura delle tv locali che non reggono il peso della crisi. Il Piano Verdelli aveva questo significato.”



“Beatamente Inascoltati - continua Bonini - ma era ed è ancora più comodo dire che noi siamo vecchi.

Ecco io a questo non ci sto!

La politica è in ritardo su questo e su altri temi ed è giusto che si sappia.”



“Per quanto riguarda la vicenda Sky - incalza di nuovo Aufieri - negli ultimi anni ha fatto grandi investimenti in Italia e in particolare a Milano ed è una buona notizia lo spostamento a Milano della redazione di Sky TG24. Tuttavia l’operazione annunciata prevede 510 tra licenziamenti e trasferimenti (80 licenziamenti a Milano), non può essere accettata, soprattutto in un’azienda sana, con bilanci in attivo e utili, come dimostrano gli importanti premi di risultato riconosciuti a tutto il personale".



A chiudere queste due importanti vicende il commento di Bonini è chiaro:

”E’ sempre comodo ignorare chi porta i temi del lavoro e gli interessi dei Lavoratori, ora è arrivato il tempo di smetterla con la demagogia, soprattutto a Milano è il momento di cambiare atteggiamento, così ne guadagneremmo tutti.”