La coesione sociale protagonista delle Stelle al Merito 2019

Milano - Tornano le Stelle al Merito Sociale, il riconoscimento che da dieci anni Cultura&Solidarietà assegna agli eroi silenziosi che quotidianamente con il loro lavoro danno un reale contributo al miglioramento del tessuto sociale. La consegna dei riconoscimenti, che sono diventati un appuntamento tradizionale nell’agenda di Milano, avverrà lunedì 28 ottobre 2019 al Teatro dal Verme

Dopo un saluto di Francesco Vivacqua, Presidente di Cultura&Solidarietà prenderà lo parola il professor Paolo Grossi, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, con una Lectio Magistralis del dal titolo “La dimensione costituzionale della coesione sociale”. Un momento di riflessione importante, soprattutto perché ad ascoltarlo ci saranno molti studenti delle scuole medie superiori, i cittadini del futuro che potranno ascoltare da una voce autorevole l’importanza di gettare basi solide per una convivenza consapevole e costruttiva, sia a livello nazionale che internazionale. “La coesione sociale racchiude l'insieme dei legami di solidarietà tra individui o comunità, finalizzati a contenere, in senso umanitario e partecipativo, disparità legate a situazioni sociali, economiche, religiose ed etniche - sottolinea Francesco Vivacqua -. Credo che in Europa ce ne sia un gran bisogno e noi vogliamo legarla, principalmente, alle indicazioni della Costituzione Italiana”.

Al termine del workshop “Quale coesione sociale” ci sarà la consegna delle “Stelle al Merito Sociale”. Tra i premiati di quest’anno si segnalano Paolo Grossi, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giangiacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera, Ganluca Pariscenti , direttore del reparto di chirurgia toracica dell’ospedale San Martino Genova, Theresa Apuzzo, direttrice della Scuola di Moda Burgo e Rosa Giovanna Panza di Biumio, vice presidente del Villaggio del fanciullo di Morosolo.

L’appuntamento



Lunedì 28 Ottobre 2019

Teatro Dal Verme, ore 9:30

Via S. Giovanni sul Muro 2 – Milano

Ingresso libero



www.culturasolidarieta.it