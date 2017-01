La confessione di Carmela Rozza "In gioventù ho scritto sui muri"

ECCO IL VIDEO



La confessione è arrivata ai microfoni di Radio Lombardia, nella trasmissione Pane al Pane, condotta da Manuela Donghi. Carmela Rozza: "In gioventù ho fatto qualche scritta sui muri". Di che cosa si trattava? "Della A anarchica. Ero una ragazzina, ho anche fondato Sicilia libertaria". Poi però tutto è cambiato: "Ora non faccio fare più le scritte, ma faccio disegnare. Dopo Berlino tutte le città hanno messo i new jersey, ma nessuna ce li aveva decorati da writer come noi". Però confessa, in barba alle esperienze giovanili, che l'unica cosa che detesta sono proprio le "tag vandaliche. Abbiamo messo a disposizione i muri liberi, se vogliono esercitarsi lo facciano su quei muri. Non censuriamo nulla".



