La criptovaluta di Facebook? Forse non è proprio una grande idea

C'era una volta un social network. Era partito come simbolo di democrazia e per dare voce a tutti. Poi si è scoperto che su quel social network, complice il coraggio da tastiera, si sono riversati gli istinti peggiori. Nell'ordine: orde di cretini che erano cretini e che sono diventati ancora più cretini. Orde di cretini che una volta erano intelligenti ma che si sono rincretiniti a forza di stare insieme ai cretini originali. Ora quel social network, ovvero Facebook, ha deciso di creare una nuova moneta. Ovviamente questa moneta parte per rivoluzionare il mondo dei pagamenti digitali. Francamente sono però un po' preoccupato. Pure Facebook era nato come regno della democrazia ed è diventato il reame delle elezioni truccate, dei cretini via web e del cyber bullismo. Ora, la moneta di Facebook che cosa potrebbe diventare? Ve lo immaginate un mondo in cui i cretini possono anche stampare moneta?