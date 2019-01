"La disobbedienza sentimentale", una storia di vendetta al femminile

Esce per Cairo/Rcs Mediagroup "La disobbedienza sentimentale", storia di vendetta al femminile sullo sfondo di una Palermo dolente e bellissima, a firma di Eleonora Lombardo, giornalista di Palermo.

Questa la scheda di presentazione del romanzo:

Lucia e Salvatore si sforzano di vivere una storia che non riesce a tradursi nei desideri dell’una e dell’altro. Quando finisce, restano amanti, perché Lucia vuole disperatamente Salvatore, un uomo che ha quasi inventato e costruito nella sua testa, incapace di vivere la realtà e i sentimenti ai quali sa soltanto disubbidire. È una donna che ambisce all’assoluto, ma ottiene solo il relativo.

Poi, durante una personalissima crociata per salvare Palermo dalla bruttezza, Lucia tenta di prendersi defìnitivamente Salvatore, che sembra aver idealizzato i suoi sogni nelle sembianze di so Borbonese, un trottatore che porta a competere nel Prix d'Amerique a Parigi, la corsa più importante del mondo. Ma la sfìda di Lucia è votata alla sconfitta, giacché a conquistare il principe azzurro è una delle sue migliori amiche, Maria Daniela “la Madonna che non bestemmia”, colei Che non domandando nulla ottiene tutto. E così, per cancellare quell’onta, Lucia assolda due sicari, Sogno e Maradona, il cui “incarico” non riguarda l’amato, bensì Borbonese: una soluzione estrema, che forse non riuscirà a scalfìre l’anima marcia di quella Palermo che rifiuta il talento e non sa vivere di normalità, ma che in qualche modo può dar corpo alla speranza di rivalsa di vendetta che anima le pagine del romanzo di Eleonora Lombardo, dove la disobbedienza sentimentale l’opposto dell’obbedienza naturale è una lotta irriducibile alla banalità di un certo tipo d’amore, in nome della libertà del proprio essere.