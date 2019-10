La droga scomparsa da Rogoredo? Si è spostata di un paio di chilometri

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

E così oggi si festeggia. Si festeggia perché la droga è andata via dal boschetto di Rogoredo. Si festeggia perché non ci sono pusher drogati, nella bella Milano. Si festeggia perché lo Stato ha fatto vedere che c'è. Perché la Regione ha fatto vedere che c'è. Perchè il Comune ha fatto vedere che c'è. Ci sono tutti, a festeggiare questo grande e indiscutibile successo. Tutti. E' un grande risultato. Infatti adesso i tossici non ci sono più, nel boschetto di Rogoredo. Si sono spostati un paio di chilometri più in là, a San Donato Milanese. Adesso, sono cazzi loro. Festeggiamo. PS. Chi non comprende l'ironia si astenga dal commentare. A chi ha festeggiato, invece, ho poco da dire.