La escort più “premiata” a Milano: “Uno ha voluto farmi le pulizie a casa”

L’argomento è curioso, del resto parlare di escort resta ancora un tabù e invece ora le sex workers non solo si possono promuovere su un sito ad hoc come Escort Advisor, ma proprio attraverso il sito vengono ‘recensite’ e grazie a queste recensioni possono conquistare la vetta di una speciale classifica di gradimento che elegge la migliore escort dell’anno. Per il 2019 sul podio di Escort Advisor c’è Maia, una ragazza di 25 anni, che vive in Veneto, ma è molto richiesta in Lombardia. Il suo nome e le sue grazie (insieme a quelle della seconda e terza classificata e quelle delle tre migliori escort trans) campeggiavano in bella vista a pochi passi da Corso Como. Le migliori professioniste del sesso del 2019 sono infatti state “proiettate” nella sera di mercoledì 22 gennaio, sulle facciate di tre palazzi di Milano: un edificio in costruzione in zona Porta Garibaldi in via Tocqueville, quello di Eataly in via Gaspare Rosales e il Palazzo della Regione Lombardia in via Melchiorre Gioia.

Un bel nugolo di persone si è fermata a osservare il video di proclamazione mandato in loop tra le 17 e le 20 e, neanche a dirlo, pure nella Milano tanto open minded c’è chi ha sollevato qualche polemica. Non si sono fatte attendere infatti proteste e interventi delle forze dell’ordine, ma la maggior parte dei passanti ha reagito con curiosità e ironia all’iniziativa che, come c’era da aspettarsi, ha fatto scatenare anche i social network.

Un trionfo dunque per Maia, originaria della Repubblica Ceca, che senza peli sulla lingua, racconta candidamente “Grazie le recensioni posso avere tariffe che vanno dagli 80 euro ai 300. Mi sono comprata la casa.” Insomma, accantoniamo l’idea della ragazza di strada sfruttata. Nella classifica di Escort Advisor ci sono infatti soltanto professioniste che non si improvvisano nel sesso a pagamento e che scelgono quel lavoro. È la stessa Maia a dire: “Perché faccio questo lavoro? Per passione!”. Maia ha iniziato questa professione cinque anni fa e finora non ha mai pensato di cambiare attività: “Non c’è motivo, mi va bene questa”.

Ma quali sono i clienti tipo di Maia? Be’ c’è un po’ di tutto: dai 18 ai 70 anni come età, per lo più sposati (70-80%), spesso imprenditori o commercialisti. Nessun vip o calciatore nel carnet della migliore escort d’Italia 2019, segno che forse sono proprio i più ‘insospettabili’ ad avvalersi di prestazioni a pagamento. Certo non mancano le richieste e i giochi insoliti: “Una volta ho costretto un cliente a farmi le pulizie di casa!”.

Mai provato imbarazzo durante gli incontri? “Nessun imbarazzo, gestisco io gli incontri e so a cosa vado incontro.” In compenso non è poi così raro che si creino dei rapporti speciali con i clienti. “Gli incontri che ricordo con più piacere sono quelli con gli uomini chiacchieroni con cui è possibile parlare e conoscersi a vicenda”.

Meglio i clienti veneti o quelli lombardi? “I clienti veneti rispetto ai lombardi sono inizialmente più freddini, finché poi si sciolgono. Quelli lombardi sono molto spontanei e caldi, senza rinunciare a essere dolci, gentili ed educati”.

A quanto pare, Lombardia-Veneto uno a zero, almeno sul fronte della disinvoltura nelle situazioni piccanti.