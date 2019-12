La Filarmonica della Scala in Regione per il concerto d'inverno

Emozioni natalizie al concerto d’inverno organizzato da Regione Lombardia, anche quest’anno in collaborazione con UniCredit. L’attesissima esibizione della Filarmonica della Scala è in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 19.15 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano. L’evento, gratuito, fino ad esaurimento posti, vedrà esibirsi i solisti Valentino Zucchiatti al fagotto, Francesco Tamiati alla tromba e Andrea Manco al flauto. I musicisti eseguiranno i brani celebri del repertorio per i fiati: dal Concerto in sol maggiore per fagotto RV493 di Vivaldi al Concerto per tromba in re maggiore di Tartini e ancora al Concerto per flauto “Il cardellino” di Vivaldi. In programma anche la Holberg Suite di Grieg e in apertura il Divertimento in fa maggiore di Mozart per orchestra.

A chiusura del concerto sarà offerto a tutti i partecipanti un brindisi benaugurale. Per l’occasione sarà possibile visitare il Belvedere, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, dalle ore 20.00 alle 22.00, per ammirare il panorama mozzafiato regalato dall’orizzonte milanese.