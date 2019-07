La grande mappa della sinistra. Le sigle e le persone che contano

Senza volontà né possibilità di completezza, ecco la mappa di tutto quello che si agita a sinistra del Pd. Partendo dai Verdi, alleati con SinistraxMilano che è in lite con Milano progressista che potrebbe essere la prossima lista civica di Sala (se Sala si ricandiderà e se lo vorrà/vorranno), perché la lista civica di Sala è in lite con Sala. Intanto gli ex Radicali con +Europa litigano tra di loro (Tabacci contro Cappato?). Più a sinistra Art.1 era formata da Leu, Possibile di Civati e Sinistra Italiana che però adesso alle Europee è andata insieme a Rifondazione Comunista con Lasinistra. Rifondazione che litiga con Milano in Comune e si è alleata alle politiche con in Comunisti Italiani in Potere al Popolo. Manca sicuramente qualcosa. Ma il foglio A4 è pieno.

fabio.massa@affaritaliani.it