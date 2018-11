Appuntamento nella periferia Sud Ovest di Milano per la Lega. Venerdì 9 novembre alle ore 19 è infatti in programma un incontro al bar Romeo di piazza Bande Nere, all'angolo con via Anguissola. L'evento, organizzato dai gruppi consiliari della Lega Municipio 6 e 7 di Milano, avrà come ospite della serata Igor Iezzi, deputato della Lega - Salvini premier. Il tutto in una zona molto familiare a Matteo Salvini, visto che i suoi genitori vivono a poca distanza in zona Primaticcio.