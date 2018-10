"La legge anti-moschee non si tocca": Jarach contro la decisione del Tar

Legge anti-moschee, Jarach (Forza Italia) contro il Tar

Per il Tar non si possono vietare le moschee a Milano. Una decisione destinata a inasprire il dibattito su un tema che è stato cavallo di battaglia della destra. "Non scherziamo, se di illegalità vogliamo parlare, allora puntiamo i riflettori sulle decine di pseudo-moschee presenti a Milano e in Lombardia senza la minima osservanza delle norme di sicurezza e di quelle urbanistiche", ha detto Filippo Jarach, consigliere del Municipio 1 di Milano,commentando la presa di posizione del Tar della Lombardia. "La legge lombarda, non solo è pienamente in vigore, ma sta anche rispondendo - conclude Jarach - alle richieste dei cittadini che reclamano, giustamente, maggior sicurezza e rispetto delle regole da parte di tutti".