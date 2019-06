La Lombardia contro Toti-Carfagna. Salini attacca: è guerra in Fi

"Apprendiamo dai profili social dei due coordinatori nazionali Giovanni Toti e Mara Carfagna di essere stati convocati, non sappiamo né dove né quando, a un incontro per dare seguito alla linea annunciata dal Presidente. Sempre dai social network ci comunicano che siamo invitati “a non assumere decisioni” che abbiano ricadute sul territorio". Sono le parole amareggiate di Massimiliano Salini, commissario regionale della Lombardia di Forza Italia, su Facebook.



"Rimango sinceramente stupito - continua Salini sulla su pagina Fb - da questa modalità proprio ora in cui tutti abbiamo evidenziato la necessità di un maggior coinvolgimento e condivisione delle decisioni all’interno di Forza Italia. In questi giorni in Lombardia ci stiamo confrontando fra parlamentari, consiglieri regionali e comunali, amministratori e simpatizzanti per individuare quei temi che voglio diventino la stella polare del nostro fare nei prossimi mesi. Proposte che intendiamo portare al Consiglio nazionale del 13 luglio perché penso che solo partendo dai contenuti possiamo recuperare il nostro elettorato. Le regole vanno bene, sono fondamentali per ripartire, ma tutto va fatto nel rispetto di chi sta già lavorando per il rilancio del partito. Le decisioni non possono cadere dall’alto ed essere comunicate mediante Facebook, tanto più senza prima aver parlato con i diretti interessati".