La Lombardia potenzia la presenza a Londra con Ryanair

La Lombardia 'vola' con Ryanair. Questo lo slogan dell'ultima azione messa in campo da Regione Lombardia per potenziare la promozione turistica nel Regno Unito e, in generale, nei mercati anglofoni. Il progetto chiamato 'The Lombardia Experience' e' stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, alla quale hanno partecipato l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni; il chief marketing office di Ryanair, Kenny Jacobs; e l'head of sales and marketing della compagnia, Chiara Ravara.

La campagna di comunicazione multicanale, in collaborazione con la compagnia aerea irlandese, sara' focalizzata essenzialmente su Londra, presso gli aeroporti di London Southend e London Stansted, con l'installazione di un punto informativo dedicato a Regione Lombardia, dove sara' distribuito materiale promozionale.

"Con Ryanair - ha sottolineato Magoni - condividiamo un progetto rilevante e unico nel suo genere: una strategia di comunicazione integrata multicanale, che, per come e' stata disegnata, non ha precedenti istituzionali, a questi livelli, in Italia. Il mio impegno e' mirato a rafforzare in chiave turistica il posizionamento internazionale della Lombardia. L'obiettivo e' condurre i viaggiatori a scoprire le bellezze naturalistiche del territorio lombardo, gustare i sapori delle specialita' enogastronomiche, conoscere le citta' d'arte e immergersi nelle atmosfere da fiaba che sanno regalare i nostri piccoli borghi". Il focus, in questo caso, "e' nei confronti del mercato UK e anglofono, che sta dimostrando negli ultimi anni di gradire particolarmente la destinazione Lombardia non solo per il business, ma anche per turismo leisure e shopping".