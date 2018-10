“La Lombardia? Terra di evasori”. I dati choc del procuratore Greco



"La Lombardia è terra degli evasori fiscali". Parola del procuratore di Milano, Francesco Greco, che dal palco del convegno "Costo della criminalità e tutela delle imprese" promosso da Bankitalia ha chiarito che questo è "un problema serio", sottolineando che la Lombardia "è di gran lunga al primo posto" per voluntary disclosure: "Se noi andiamo a vedere le 29.565 voluntary disclosure effettuate, in Lombardia sono state il 49,07% del totale, mentre in termini di capitalizzazione siamo al 47-48% del totale complessivo nazionale pari a circa 60 miliardi di euro".



Dopo la Lombardia, ha detto ancora il capo della procura di Milano, al secondo posto nella classifica italiana per volutary discosure si piazza il Piemonte, seguito in terza posizione dall'Emilia Romagna. La cosiddetta "collaborazione volontaria" è comunque "un sistema positivo - ha puntualizzato il magistrato prima di concludere - perché è difficile aggredire i capitali all'estero. Quindi meglio farli rientrare pacificamente in Italia".