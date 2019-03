La manifestante? Se l'è cercata. Salvini: "Se va in piazza con un cartello..."

La manifestante? Se l'è cercata. Salvini: "Se vai in piazza con un cartello..."

"Se uno va in mezzo a una piazza con un cartello a farsi fotografare, insultandomi, non me lo vado a cercare io.". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva come risponde alle critiche di chi gli ha contestato di prestare il fianco agli haters su Facebook quando pubblica la foto di alcune donne che lo contestano come la manifestante di Milano. "Se esponi cartelli contro il ministro dell'Interno, fai una scelta, le mando bacioni. A ogni azione corrisponde una reazione", ha continuato. "Io difendero' l'incolunimita' di chiunque ma mi piacerebbe che lo stesso sdegno verso chi scrive insulti e minacce di morte nei miei confronti tutti i giorni", ha aggiunto.