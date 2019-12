La milanese Marta Cartabia prima donna alla guida della Corte Costituzionale

"Fara' un mandato che per lo meno all'inizio non sara' lungo, ma conoscendo bene la Cartabia credo che in fretta cerchera' di fare cose buone ed e' giusto e sono contento che sia una donna". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta la nomina a presidente della Corte Costituzionale della milanese Marta Cartabia.

"Una grande soddisfazione e' una persona che conosco, che stimo molto, e' anche parzialmente varesina, sicuramente Lombarda, per cui e' un motivo di doppia soddisfazione". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la nomina di Marta Cartabia. "La prima donna alla Corte Costituzionale, direi bene perche' si chiama iniziano ad abbattere un po' di quelli steccati che non dovrebbero esistere ma che purtroppo ci sono. Credo che la sua nomina abbia un valore simbolico anche in questo senso. E' una persona di grandissima qualita' quindi fara' un ottimo lavoro", ha concluso Fontana, a margine del seminario internazionale su Milano e Cortina 2026.