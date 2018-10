"La politica fuori dai cimiteri": il prefetto vieta il raduno al Campo X

Il prefetto di Milano vieta il raduno neofascista al Campo X del Cimitero Maggiore

Il raduno dei neofascisti al Campo X del Cimitero Maggiore, per rendere omaggio ai morti della Repubblica Sociale Italiana, non ci sarà. A vietarlo è stato il comitato per l'ordine e la sicurezza, coordinato dal neoprefetto di Milano Renato Saccone. Nei giorni scorsi anche il sindaco Giuseppe Sala aveva annunciato la contrarietà del Comune alla manifestazione.

Il comitato ritiene che "nessuna manifestazione di carattere politico possa svolgersi nei cimiteri cittadini" nei giorni in cui "ci si raccoglie nella memoria dei propri cari scomparsi", un momento intimo e profondo che "nessuno deve turbare". Un divieto netto: "Il questore - ha spiegato il prefetto - prenderà i provvedimenti conseguenti e qualsiasi comportamento che non rientri in queste regole sarà denunciato all'autorità giudiziaria".