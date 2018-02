La ricetta di un successo, i cinquant’anni del Caffè Ristorante Galleria

E’ la storia degli ultimi cinquant’anni della famiglia Galli e allo stesso tempo il racconto di un’epoca e di un modo di essere Milano. Tutto in un libro edito da Skira, dal titolo “Galleria, la ricetta di un successo”, a cura di Maria Canella e Gabriele Passerini, Lorenzo Anfossi, introduzione di Andrea Kerbaker. Attraverso il racconto del “Caffè Ristorante Galleria”, chi legge, si può specchiare in una città che cambia ma che non rinuncia al proprio salotto: la Galleria. “Giovanni Verga scriveva che la Galleria Vittorio Emanuele II è “lustro alla quotidianità milanese”, un luogo di attrazione dove pure le distrazioni sono funzionali al lavoro”. “Il ristorante Galleria, infatti, porta il nome del luogo simbolo in cui si trova da cinquant’anni e ne pratica ogni giorno il genius loci”, scrive Carluccio Sangalli, presidente dei commercianti milanesi nella prefazione. “Le basi del nostro successo sono state fin dall’inizio la qualità e l’accoglienza”, aggiunge Pier Galli che con la madre manda avanti con abnegazione il locale. “Nel 2018 il Caffè Galleria compie cinquant’anni, anniversario che consente l’ammissione ai locali storici: si tratta di un traguardo prestigioso, specie in un’epoca caratterizzata da trasformazioni e mutamenti, dai quali anche il mondo della ristorazione non è rimasto escluso. Il nostro desiderio è quello di portate avanti una tradizione fatta di impegno e passione, accogliendo milanesi e turisti provenienti da tutte le parti del mondo, affinchè la Galleria continui a svolgere un ruolo di promozione e valorizzazione della qualità e del prestigio dei prodotti italiani e dello stile ambrosiano”, conclude Galli. Perché la Galleria, oltre che il Salotto buono della città, è la sua vetrina e i milanesi ne sono fieri.