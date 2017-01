La rimozione del Pd nella sede Cgil. Libertà, pienone al Teatro Gaber

Cgil



di Fabio Massa



RIMOZIONE PROGRAMMATICA/ Chiamale se vuoi rimozioni. Giovedì sera assemblea del Partito Democratico. Dove? Nella sede della Cgil milanese, la gloriosa Camera del Lavoro. Dove? Nella sala intitolata a Di Vittorio? Quando? Il giorno dopo che la Consulta ha bocciato un quesito per il referendum sui voucher e ne ha promossi due. Sapete quanto ci mettono, dal palco, gli esponenti Dem a toccare il tema? Per la precisione 112 minuti. Rimozione programmatica o spontanea?



IL PREZZO DELLA LIBERTA'/ Grande pienone per il convegno organizzato da Fabio Altitonante e Pietro Tatarella, rispettivamente consigliere regionale e consigliere comunale, entrambi recordmen di preferenze. Per la prima volta in Lombardia, su un palco, il generale Mori racconta la sua esperienza presso l'Auditorium Gaber, che rapidamente si riempie. Sul palco anche il giornalista Enrico Fedocci, di Mediaset, Giovanni Jacobazzi del Dubbio e l'ex segretario dei Radicali Giovanni Negri. Significativa la frase di Karl Popper che campeggia dietro il palco: "Il prezzo della libertà è il frutto di un'eterna vigilanza".



PRELIOS E RCS/ C'è chi mormora che Prelios abbia avviato una interlocuzione con il Comune sugli stabili abbandonati di via Rizzoli, uno scandalo a cielo aperto decisamente insopportabile. Ma dove è finita la domanda di interlocuzione? In quale ufficio si sarebbe arenata?





