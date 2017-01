La scuola di inglese preferita dai vip. Discreta e senza... "figuracce"

Ma che cosa succede nel mondo dei Vip? Certo, molti di loro devono per forza imparare l'inglese per non apparire dei provincialotti. E quando si parla di imparare l'inglese, i Vip nostrani non sempre si trovano a loro agio. Andare a lezione in una scuola "fisica", del resto, li esporrebbe alla curiosità dei fan e i commenti dei giornali scandalistici: quindi, come fare?

Nell'Altomilanese, da qualche tempo, si parla di qualche nome dello spettacolo che si sarebbe affidato a una realtà online per imparare meglio la lingua di William Shakespeare. Si tratterebbe di una scuola con sede a Castano Primo (MI), la prestoenglish.com (www.prestoenglish.com) di una giovane imprenditrice ligure, Erica Di Febo, che l'amore e la vita hanno portato sin quassù.

Bocche cucite sui nomi che si sarebbero rivolti all'insegnamento via Skype della startup castanese. In compenso, però, ogni giorno si presenta qualcuno a chiedere informazioni su come imparare meglio l'inglese o ricevere qualche ripetizione scolastica per i figli insieme alla consulenza tesi. Con alti tassi di soddisfazione dei clienti. Chi saranno questi very important students?