La sesta edizione di Expop è Milano for Italy

Torna l’appuntamento con Expop, la rassegna delle idee visionarie giunta quest’anno alla sesta edizione. Il tema del 2017 è Milano for Italy: progetti che da Milano possono essere adottati da altre città, in Italia e nel mondo, in una logica di contaminazione virtuosa.

I progetti di Expop 2017

I progetti selezionati, che hanno già passato una prima votazione in occasione del Vivaio Visionary Forum del 19 maggio, sono dodici. Il tema dominante nelle visioni di Expop 2017 di quest’anno è la sharing economy: la voglia di condivisione e la partecipazione attiva degli utenti alla creazione di benessere.

Utopicon presenta una piattaforma che permette a coloro che hanno bisogno di un aiuto di trovare chi può svolgere una determinata mansione, dietro corrispettivo di un compenso che saranno i due contraenti a stabilire.

YourDesk consentirà a chiunque abbia anche solo una scrivania di darla in condivisione con chi vuole lavorare

Se non sono gli spazi a mancare ma i talenti allora entra in gioco Skilljobs.it: il primo Meetic del lavoro per trovare il candidato ideale sulla base delle soft skill e non a fattori quali genere, età, nazionalità.

Per gli studenti universitari c’è Taskhunters che vuole favorire la ricerca di lavori temporanei, prime esperienze professionali nella costruzione di un CV.

Chromoshome è pensato da un ragazzo umbro per chi vive e lavora fuori sede: un marketplace di annunci dove gli utenti qualificano l’offerta attraverso la recensione dell’appartamento, del proprietario, degli inquilini, del quartiere.

In YouMilan.it la condivisone è quella linguistica e culturale: un punto di incontro e scambio per gli stranieri a Milano, uno strumento per conoscere la città e i nuovi milanesi.

A seguire i progetti green, tema sempre presente con visioni ambiziose nelle diverse edizioni di Vivaio.

Clairy è un vaso per piante ideato da ragazzi di Pordenone che funge da purificatore d’aria tecnologico, in grado di ripulire l’aria negli spazi indoor, potenziando l’attività delle piante.

Green4all è un giardino pensile da installare sugli edifici esistenti che migliora le prestazioni energetiche delle abitazioni e riqualifica in verde la città.

Non mancano i temi sociali forti, come la violenza di genere e la salvaguardia delle donne che ispirano il progetto Newedu 4.0.

Al tempo libero ci penda “Tweet Ride”: la pedalata urbana con stile. Ciclisti vestiti con abiti primi ‘900 che portano in città il gusto per la riscoperta e per un ritmo di vita diversa. Il ricavato degli eventi viene devoluto in beneficenza per la lotta contro il cancro.

Si pedala anche con La Bicicletta dalla Salute, che abbina i prodotti selezionati da PausaMi con la merenda naturale nei parchi e vicino alle scuole

Agli amanti dell’arte è dedicato Espinasse 31, la residenza per artisti di pop e street art provenienti da tutto il mondo, una casa che vuole accogliere e promuovere le produzioni artistiche più innovative e favorire l’interazione con la comunità, tra Milano e le nuove forme espressive.

Una caratteristica comune delle idee di questa edizione è il forte lavoro progettuale. Tutti i partecipanti hanno non solo pensato alla presentazione all’interno della vetrina di Expop, ma hanno già realizzato dei prototipi, effettuato analisi di mercato e di fattibilità, fatto ricerche relative alle possibilità di realizzazione.

Questo renderà l’incontro con chi parteciperà alla manifestazione e alla votazione del progetto preferito anche l’occasione per confrontarsi praticamente su come dargli esecuzione, raccogliendo eventuali adesioni, contributi e collaborazioni, come da sempre nello spirito di Expop.

Expop si svolge il prossimo 10 giugno 2017 a partire dalle ore 9.30 e fino alle 21.00 presso il Vivaio Riva in Via Arena n.7 a Milano.

Expop è un evento gratuito e aperto al pubblico. Tutti possono partecipare alle votazioni e scegliere il progetto vincitore di Expop 2017, Milano for Italy.

Info su Expop - Expop è un’iniziativa di Vivaio, associazione non profit apartitica che si propone di fare di Milano un centro propulsore a livello internazionale di progetti innovativi in ambito culturale, artistico e imprenditoriale. Expop nasce nel 2012 per essere una vetrina di progetti pop, ben prima di Expo, ideata e realizzata come una vetrina di nazioni.

Oggi Expop, che ha anticipato l’Esposizione Universale, vuole raccoglierne l’eredità nel fare di Milano un centro propulsore di visioni progettuali in grado di creare un impatto positivo, una fabbrica delle idee da esportare nel mondo.

Il Vivaio Riva – che ospita Expop sin dalla prima edizione – è la casa natale dell’Associazione Vivaio, oltre a essere l’unico nel suo genere nel centro di Milano. Si tratta di un luogo che rappresenta una Milano nascosta e tutta da scoprire, un luogo amato da tutti gli appassionati della città. Il Vivaio Riva è a rischio chiusura; la partecipazione a Expop sarà l’occasione per aderire alla petizione “Salviamo il Vivaio Riva”.